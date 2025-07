Ascolti tv | Noos – L’avventura della conoscenza Cornetto Battiti Live | Dati Auditel lunedì 28 luglio 2025

Ascolti tv  di lunedì 28 luglio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Noos – L’avventura della conoscenza ” contro il “ Cornetto Battiti Live “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 28 luglio 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Cornetto Battiti Live. Auditel ieri sera, 28 luglio 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Noos – L’avventura della conoscenza, Cornetto Battiti Live | Dati Auditel lunedì 28 luglio 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - noos - avventura

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

Ascolti TV 18 luglio 2025 - Ascolti TV 18 luglio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 18 luglio 2025.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 7 luglio 2025: 2,1 milioni (19,9%) per il ritorno di Cornetto Battiti Live; 1,9 milioni (13,9%) per Noos – L’avventura della conoscenza https://ift.tt/nkoKMN8 Vai su X

Domani 25 luglio per la prima volta nel Regno Unito, arriva in esclusiva su IL GLOBO TV il programma “NOOS – L’avventura della conoscenza“, ideato e condotto da Alberto Angela ! Leggi l'articolo e scopri come guardare domani NOOS! . . #albertoangela #R Vai su Facebook

Ascolti tv ieri lunedì 7 luglio chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Battiti Live e Nicola Porro; Ascolti tv lunedì 21 luglio: chi ha vinto tra Noos – L'avventura della conoscenza e Cornetto Battiti Live; Ascolti tv ieri (21 luglio): Pino Insegno nel mirino di Enrico Papi, Ilary Blasi vince su Alberto Angela.

Ascolti tv lunedì 21 luglio: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Cornetto Battiti Live - Su Rai 1, in onda Noos – L'avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela ... fanpage.it scrive

Ascolti tv lunedì 28 luglio: Noos, Battiti live, Filorosso - Ascolti tv 28 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it