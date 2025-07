Ascolti TV 29 luglio 2025

‚Äď Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri luned√¨ 29 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata ieri Marted√¨ 29 Luglio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 29 luglio 2025. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Marted√¨ 29 Luglio 2025. Di seguito i¬† dati¬† Auditel ¬†ufficiali ¬†relativi alla¬† fascia di prima serata ¬†di Marted√¨ 29 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Mentre aspetti i dati aggiornati, qui trovi quelli degli scorsi gioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com ¬© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 luglio 2025

In questa notizia si parla di: luglio - ascolti - dati - auditel

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

Ascolti TV 18 luglio 2025 - Ascolti TV 18 luglio 2025 ‚Äď Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerd√¨ 18 luglio 2025.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti TV mercoledì 23 luglio 2025, Temptation Island: quanto ha totalizzato la quarta puntata, dati auditel https://gay.it/ascolti-tv-23-luglio-2025-temptation-island… #Canale5 #Mediaset #TemptationIsland Vai su X

Ascolti TV | Domenica 27 Luglio 2025. La Notte nel Cuore supera i 2 milioni (18.3%), Imma Tataranni al 14.5%. L'ultimo Tour all'Arrivo (9.9%) e la Formula 1 su Tv8 (11%) fanno calare Insegno (15.7-18.5%) e soprattutto Papi (10.5-14.1%) Tutti i dati Vai su Facebook

Ascolti tv ieri lunedì 28 luglio chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Battiti Live e Chicago PD; Ascolti tv ieri (28 luglio): Ilary Blasi vola ma Alberto Angela chiude bene. Gerry Scotti domina contro Rai 1; Ascolti tv lunedì 28 luglio: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Battiti Live.

Ascolti tv ieri (28 luglio): Ilary Blasi vola ma Alberto Angela chiude bene. Gerry Scotti domina contro Rai 1 - Battiti Live vince la prima serata salendo al 22,2% di share, Noos chiude confermandosi al 13,8%, Manuela Moreno al 4,5%: tutti i numeri e dati Auditel ... Riporta libero.it

Ascolti tv: Battiti Live vince su Alberto Angela, boom per La Ruota della Fortuna - Il palinsesto televisivo di lunedì 28 luglio ha offerto ai telespettatori una varietà di contenuti ... Scrive msn.com