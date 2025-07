Ascoli | esordio in casa con la Pianese Derby Samb al Del Duca il 26 ottobre

Il dado è tratto, ora la parola passa al campo. Il percorso che l’ Ascoli targato Bernardino Passeri sarà chiamato ad affrontare è stato sancito ieri con l’atteso sorteggio dei calendari della Lega Pro. Un avvio da affrontare con estrema attenzione e determinazione. Sulla strada dei bianconeri, costruiti e guidati dal duo Patti-Tomei, ci saranno 38 tappe che i tifosi potranno tornare a vivere con grande entusiasmo. Il Picchio farà il suo esordio in casa contro la Pianese domenica 24 agosto. Proprio in occasione di tale data si concluderà la terza fase della campagna abbonamenti che ieri ha visto superate le 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli: esordio in casa con la Pianese. Derby Samb al Del Duca il 26 ottobre

L’esordio di Passeri: "Ascoli calcio e città sono la stessa cosa. Forze ricompattate" - Il gran debutto della nuova Ascoli Calcio arriva anche sul palco dei 140 anni del Resto del Carlino. Questa, tra le altre, è una delle stelle che hanno brillato nel Chiostro di San Francesco durante il compleanno del nostro giornale.

#Calciomercato Ascoli. A breve l'ufficialità del tesseramento del 25enne difensore centrale mancino Nicholas Rizzo con contratto fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE1 Vai su Facebook

