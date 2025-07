Arriva la vigilanza armata contro le occupazioni abusive nei quartieri popolari di Milano

Vigilanza armata, video sorveglianza e porte blindate. Sono, in massima sintesi, gli interventi che la Regione Lombardia finanzierà per la lotta all'abusivismo nelle case Aler, stanziando 2,9 milioni di euro per i piani della sicurezza che tutte le Aler regionali sottoporranno all'assessorato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it