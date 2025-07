arriva la nona spiga verde cerimonia a roma

Nel corso di una cerimonia ospitata dal Consiglio nazionale delle Ricerche a Roma, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi ha ritirato la nona bandiera delle ‘ Spighe Verdi ’, assegnata da Fee e Confagricoltura. Con la conferma del marchio, la città consolida il proprio ruolo tra le eccellenze italiane in ambito ambientale. "È con grande orgoglio che oggi accogliamo il prestigioso riconoscimento ‘Spighe Verdi’ – dichiarano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessora alla Sostenibilità , Salute, Benessere e Pianificazione del territorio -. Il raggiungimento di questo traguardo per il 2025 è il frutto di un lavoro sinergico che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria, le scuole e, in generale, l’intera cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

