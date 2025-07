arrestata a roma la deputata italo brasiliana zambelli

È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall' Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. Zambelli, membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana ed è stata condannata in Brasile per l' hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

