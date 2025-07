Arrestata a Roma Carla Zambelli deputata italo-brasiliana ricercata da Interpol

Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è stata arrestata a Roma. Zambelli, membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana ed è stata condannata in Brasile per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana ricercata da Interpol

Chi è Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana arrestata a Roma - Roma, 29 luglio 2025 – È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile.

