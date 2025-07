Arrestata a Roma Carla Zambelli deputata italo-brasiliana condannata per hackeraggio

Carla Zambelli, deputata brasiliana condannata in patria a dieci anni di carcere, è stata arrestata oggi a Roma. Ha origini italiane ed era una figura di spicco del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Ricercata dall' Interpol, Zambelli era destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso in seguito a una condanna per il coinvolgimento nell’ hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia del Brasile, come riportano diversi media locali. Zambelli si trova da mesi in Italia, dove si era rifugiata dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana condannata per hackeraggio

In questa notizia si parla di: zambelli - arrestata - roma - carla

Roma: arrestata deputata brasiliana Zambelli. Era ricercata dall’Interpol - E' stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile L'articolo Roma: arrestata deputata brasiliana Zambelli.

Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana: condannata a 10 anni in Brasile per hackeraggio Vai su X

Arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana Zambelli; Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana ricercata da Interpol; Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana.

Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana. Era ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni - Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è ... Si legge su msn.com

Arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata italo-brasiliana condannata per hackeraggio - Fermata su mandato Interpol mentre tentava di ottenere protezione grazie alla cittadinanza italiana ... Secondo ilgiornale.it