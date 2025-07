arredi del corso pronti per natale un investimento da 475mila euro

Arredi di corso Garibaldi pronti entro la fine dell’anno, senza interferire con il Natale, le festività e le relative iniziative. Lo ha spiegato ieri mattina in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini. In seguito all’interrogazione del consigliere Giacomo Petrelli, infatti, Tombolini ha chiarito programma e tempistiche relativi all’installazione di panchine, fioriere, cestini, illuminazione e quant’altro riguarda corso Garibaldi, parlando anche di pulizia e decoro in merito a un’altra interrogazione, posta da Mirella Giangiacomi. "Siamo partiti con l’incarico fiduciario all’architetto Picciafuoco – ha spiegato Tombolini – quindi abbiamo fatto un approfondimento sull’inserimento dell’illuminazione, rendendoci conto che poi questa avrebbe dovuto integrarsi con il progetto complessivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

