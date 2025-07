Arezzo un centravanti per completare l' attacco Cianci opzione numero uno

Come ogni estate da tre anni in qua, torna a rimbalzare il nome di Gabriele Gori. L'attaccante, classe 1999, è di proprietĂ dell'Avellino e ad Arezzo ha giĂ giocato nella stagione 201920, quella chiusa anzitempo causa covid, quando faceva coppia con l'attuale ds amaranto Nello Cutolo. Segnò 9. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L’Arezzo gioca la carta Cianci. Il centravanti da 13 gol per volare - In attesa di chiudere i primi colpi in difesa dove i nomi caldi sono quelli del centrale Redolfi e del terzino sinistro Tito a cui si aggiunge un possibile ritorno per il laterale destro Donati (già in amaranto per sei mesi nella stagione 2023-24), è il reparto d’attacco quello dove il risiko del mercato è ancora fluido, ma dove c’è la maggior attesa da parte dei tifosi.

