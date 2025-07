Arezzo | scontro fra auto sulla statale 73 feriti i conducenti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 luglio 2025, ad Arezzo. Due auto si sono scontrate lungo la Ss73 nei pressi dello svincolo su viale Francesco Rosselli, nell'impatto sono rimaste ferite due persone, i conducenti delle vetture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: scontro fra auto sulla statale 73, feriti i conducenti

In questa notizia si parla di: arezzo - auto - conducenti - scontro

