Aree sgambamento cani Atteso il sì in consiglio

Sono pronte dalla scorsa estate, seppure necessitino di alcune modifiche strutturali, le aree di sgambamento per cani realizzate al Villaggio Piaggio e al parco dei Salici. Entrambe però sono ferme da un anno, sono sempre rimaste chiuse e mai state utilizzate. Perché occorreva approvare un regolamento in Comune in grado di normarle. Oggi pomeriggio in Consiglio comunale verrà discusso e poi approvato il nuovo regolamento, che di conseguenza porterà , presto o tardi, all’apertura e all’utilizzo di queste due aree di sgambamento già realizzate. E poi per quelle che potranno essere realizzate in futuro in altri quartieri o frazioni di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aree sgambamento cani. Atteso il sì in consiglio

In questa notizia si parla di: aree - sgambamento - cani - consiglio

È stata inaugurata oggi pomeriggio, in via Liguria, l'area di sgambamento "Cani Felici" che sarà gestita da Giulio Bianchi (AlphaDog), il quale ha partecipato ad un avviso pubblico, e sarà aperta mattina e pomeriggio. L'accesso sarà possibile tramite iscrizione Vai su Facebook

Quattro nuove aree cani a Vicenza; Roseto degli Abruzzi, in consiglio comunale il regolamento per le aree di sgambamento cani; Aree di sgambamento per i cani, il punto in Consiglio Comunale.

Area cani, un mistero da sei mesi. Interrogazione in Consiglio comunale - Con la presentazione di un’interpellanza, in discussione nel ... Secondo ilgiorno.it

Porto Sant'Elpidio, aree per cani, nuovo regolamento: «Ok alle ... - Nuovo regolamento per le aree cani, in commissione si è parlato del punto che sarà portato in consiglio a fine mese. Si legge su corriereadriatico.it