Area B Milano le limitazioni ai motoveicoli slittano al 2026

(Adnkronos) – Con una recente Nota Ufficiale, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato l’intenzione di posticipare di un anno, da ottobre 2025 a ottobre 2026, l’entrata in vigore delle limitazioni in Area B per alcune categorie di motoveicoli. Nel dettaglio, le classi di veicoli interessate dal rinvio sono: – Motoveicoli a due tempi Euro 2 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

