Area allagabile i residenti Raccolte 600 firme contro

Al grido di "Fermiamo la proposta di tracimazione controllata ", è partita nei giorni scorsi la raccolta firme da presentare alla Regione che ha preso piede nei territori individuati come papabili per realizzare l’area allagabile: Reda, Pieve Cesato e in altre frazioni del territorio faentino vicine al fiume Lamone, a valle della cittĂ . Nel documento predisposto dagli organizzatori della raccolta firme si legge: "La Regione Emilia-Romagna vuole realizzare un’area di tracimazione controllata tra Reda e Pieve Cesato, dove in caso di piena le acque del Lamone verranno fatte uscire dagli argini e riversate nei campi, con il rischio che coinvolgano anche le abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Area allagabile, i residenti. Raccolte 600 firme contro

In questa notizia si parla di: area - firme - allagabile - residenti

Apertura pomeridiana e serale dell’area mercatale: Torrione Eventi APS avvia una raccolta firme - A partire da giovedì 12 giugno, presso l’attività commerciale “Bollicine”, situata in Via Posidonia 97, nel cuore del quartiere Torrione, sarà attiva una raccolta firme per sollecitare ancora una volta l’amministrazione comunale di Salerno per l’apertura dell’area mercatale (con ingresso da Via.

Area allagabile, i residenti. Raccolte 600 firme contro; Via Casale, la petizione: Argini piĂą solidi e fiumi puliti.

Area allagabile, i residenti. Raccolte 600 firme contro - La petizione chiede per il Lamone "manutenzione vera e casse di espansione". Si legge su msn.com

Case e campi nell’area allagabile da definire - MSN - "Ci sono delle case coinvolte e ci hanno scritto i residenti di quell’area – aggiunge Rontini –. Segnala msn.com