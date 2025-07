L'archivio dell'architetto Terragni, genio del razionalismo italiano, deve essere un patrimonio visibile a tutti, tutelato dallo Stato e acquisito dal ministero della Cultura. È l'appello lanciato da un gruppo di architetti studiosi del razionalismo italiano che nel corso di una conferenza stampa presso la Camera dei deputati ha presentato le realizzazioni in 3d di alcuni progetti dell'arch. Giuseppe Terragni, tra cui il Danteum in via dei Fori Imperiali. All'evento organizzato dall'Arch. Flavio Mangione studioso di Terragni, già docente di progettazione architettonica presso la Sapienza di Roma, hanno partecipato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, il nipote Attilio Terragni, l'Arch. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Archivio Terragni, Rampelli: "Lo Stato lo acquisisca"