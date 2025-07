Aprire le scuole d’estate? Piace ai genitori non ai docenti Il piano del governo cresce ma i progetti restano facoltativi e a macchia di leopardo

Con l’arrivo dell’estate, per migliaia di famiglie si apre un vuoto organizzativo che dura fino a settembre. L’Italia resta tra i pochi Paesi europei con una pausa estiva così lunga e poche alternative pubbliche accessibili. Per rispondere a questa criticitĂ , nel 2021 è nato il Piano Estate, inizialmente come risposta post- Covid, poi rilanciato dal governo Meloni con nuovi fondi. Il progetto ad oggi è cresciuto: quasi 700mila studenti coinvolti nel 2024 (su una platea totale di circa 7 milioni di alunni in Italia) e i finanziamenti dello Stato, così come i progetti realizzati, sono aumentati negli anni. 🔗 Leggi su Open.online

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Ambulanze senza infermieri: il piano dell’Ausl Romagna per l’estate 2025 - Forlì, 8 maggio 2025 – Dall’1 giugno una ambulanza su tre nel Forlivese sarà senza infermiere. Il progetto-pilota, esteso anche a Cesena, Ravenna e Rimini, è stato ideato dall’ Ausl Romagna per fronteggiare la carenza di personale durante l’estate.

Salerno, topi ovunque e disagi crescenti: “Subito un piano di derattizzazione, l’estate è alle porte” - Salerno è sempre più invasa dai topi, con segnalazioni in continuo aumento da parte di cittadini e commercianti in ogni zona della città .

Aprire le scuole d'estate? Piace ai genitori, non ai docenti. Il piano del governo cresce, ma i progetti restano facoltativi e a macchia di leopardo; Lavori vicini per la “De Amicis” di Lodi: secondo anno fuori per gli alunni; Scuola aperta anche a luglio: il piano che potrebbe cambiare l'estate degli alunni.

Aprire le scuole d’estate? Piace ai genitori, non ai docenti. Il piano del governo cresce, ma i progetti restano facoltativi e a macchia di leopardo - Se le famiglie festeggiano a fronte di un aumento dei progetti, i sindacati sono sul piede di guerra: «I ... Scrive msn.com

Scuole attive a luglio, i presidi aprono: “Quando il progetto sarà chiaro se ne discuterà” - L'idea della giunta provinciale è quella di aprire le scuole anche nel mese di luglio con iniziative non tanto di natura didattica, ma con attività che coinvolgano associazioni del terzo settore, per ... Da giornaletrentino.it