Appello degli ambasciatori a Meloni | In questi casi bisogna schierarsi

Un gesto dall’impatto effettivo ridotto, ma che serve per mandare un messaggio al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e fra i firmatari della lettera in cui si chiede al governo italiano di riconoscere la Palestina, spiega perchĂ© una pressione su Tel Aviv sia necessaria. Ambasciatore Stefanini, cosa vi ha spinto a scrivere la lettera in cui avete chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina? "Non c’è stata una riunione o una consultazione. Posso dire quello che mi ha spinto a livello personale e che probabilmente ha spinto anche la maggior parte degli altri firmatari, ossia l’inaccettabilitĂ di quanto sta succedendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appello degli ambasciatori a Meloni: "In questi casi bisogna schierarsi"

In questa notizia si parla di: appello - ambasciatori - meloni - casi

Palestina, l’appello di 34 ex ambasciatori a Meloni: “Va riconosciuta con urgenza” - Nella lettera viene chiarito che non ci sono più possibilità di giustificare o argomentare la condotta delle operazioni militari di Israele a Gaza.

Appello per Gaza: 35 ex ambasciatori chiedono a Meloni il riconoscimento dello Stato di Palestina - ABBONATI A DAYITALIANEWS “Non è più il tempo dell’ambiguità : è il momento di agire”. Trentacinque ex ambasciatori italiani, tra cui figure di spicco della diplomazia come ex rappresentanti presso l’UE, la NATO, Cina, Regno Unito e Russia, hanno indirizzato una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni, esortandola a compiere un passo politico concreto e immediato: riconoscere lo Stato di Palestina.

L’appello di 34 ex ambasciatori a Meloni: «Riconosca lo stato di Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele» https://editorialedomani.it/politica/italia/appello-34-ex-ambasciatori-meloni-riconosca-stato-palestina-sospenda-cooperazione-milita Vai su X

Lancia un appello il blogger e giornalista messinese Antonio Mazzeo bloccato sulla nave Handala della Freedom Flotilla che voleva forzare il blocco marittimo al largo della Striscia di Gaza. Prima dell'irruzione dei militari israeliani ha trasmesso un video-app Vai su Facebook

Appello di 50 Ambasciatori a Giorgia Meloni: riconoscere la Palestina ora!; Appello degli ambasciatori a Meloni: In questi casi bisogna schierarsi; L’appello di 34 ex ambasciatori a Meloni: «Riconosca lo stato di Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele».

Appello degli ambasciatori a Meloni: "In questi casi bisogna schierarsi" - Un gesto dall’impatto effettivo ridotto, ma che serve per mandare un messaggio al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Scrive quotidiano.net

Appello 35 ex ambasciatori, 'Meloni riconosca la Palestina ora' - tra i quali Pasquale Ferrara, Pasquale Quito Terracciano, Ferdinando Nelli Feroci, Stefano Stefanini, Rocco Cangelosi, Vincenzo De Luca - Secondo ansa.it