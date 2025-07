Apertura Straordinaria Serale al Castello di Montegibbio

Nuova apertura straordinaria domani, mercoledì 30 luglio, per il Castello di Montegibbio che apre straordinariamente le proprie porte per suggestive visite guidate serali agli interni del Palazzo Marchionale, organizzate in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti. I tour guidati avranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Per tutti i lunedì di luglio torniamo al Castello di Montegibbio con la nostra rassegna di approfondimenti e talk! Lunedì 28 luglio - Ultimo appuntamento dell'estate 2025! Ritmi sporchi, visioni comuni. Le contaminazioni tra il Vai su Facebook

