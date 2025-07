Anziano ucciso e seppellito L’identità confermata dal Dna Il colpo mortale alla gola

Pistoia, 29 luglio 2025 – È caduto sotto i fendenti sferrati dal suo assassino, Salvatore Blandino. Colpi feroci, al petto e su tutto il corpo, dai quali l’anziano si è difeso con tutte le sue forze usando le sue mani, a proteggersi: a dirlo sono le ferite riportate dalla vittima sul dorso di entrambe. Poi sarebbe arrivato il colpo mortale, quello tirato dall’assassino al collo, che ha reciso la giugulare. Il colpo che ha inferto la morte. E lo stesso che ha lasciato il racconto della terribile aggressione sulle pareti del soggiorno della casa di via della Repubblica a Quarrata, dove Salvatore Blandino, 70 anni, era andato a vivere da quando era rimasto vedovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano ucciso e seppellito. L’identità confermata dal Dna. Il colpo mortale alla gola

In questa notizia si parla di: anziano - colpo - mortale - ucciso

“L’ho ucciso per far colpo su una ragazza”. L’orrore su un anziano, l’assassino è giovanissimo - Un uomo anziano stava passeggiando tranquillamente con il suo cane in un parco quando è stato brutalmente aggredito da un ragazzo molto più giovane.

Modric al Milan: il colpo “anziano” che spazza via ogni dubbio - Luka Modric al Milan non è un semplice acquisto di prestigio, ma una scelta molto coraggiosa e intelligentissima: i numeri

Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Vittime ed Eroi. Giovanni Tamiotti Rossa, 9 luglio 1831 – Rossa, 17 giugno 1916 Non tutti sanno che... Giovanni Tamiotti fu il più anziano volontario a prestare servizio in Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Nato a Vai su Facebook

Anziano ucciso e seppellito. L’identità confermata dal Dna. Il colpo mortale alla gola; Incidente su via Magliana, anziano travolto e ucciso sotto casa; Ciclista travolto e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio: morto un anziano di Pioltello.