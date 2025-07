Antonio in una sceneggiata napoletana a Temptation prima lo scherzo e poi la proposta a Valentina | M' vuò spusà?

A Temptation Island 2025, Antonio Panico capisce di amare Valentina Riccio. Per lui, però, i sentimenti contano così tanto da decidere di organizzarle uno scherzo e fingere di essersi innamorato di un'altra. Poi, la proposta di matrimonio con Tony Colombo in sottofondo: è la sceneggiata di cui gli spettatori non sapevano di avere bisogno ma di cui, forse, potevano fare a meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it