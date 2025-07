Antonio Blaganò scomparso in Calabria tracce del medico vicino a un burrone Il figlio | Indagate per omicidio o sequestro di persona

I cani molecolari hanno trovato delle tracce che portano a un burrone profondo 60 metri che si trova nelle vicinanze del luogo dove è stata trovata l’auto, una Nuova Seicento blu, con il motore ancora acceso. Ma queste tracce, secondo i carabinieri “Cacciatori di Calabria”, non vogliono per forza dire che Antonio Blaganò sia andato in quella direzione. Proseguono senza sosta le ricerche del ginecologo di 67 anni sparito a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio mentre era in servizio presso la guardia medica del piccolo paesino nei pressi di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it