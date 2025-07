Antitrust e Garante privacy uniscono le forze potranno condurre indagini congiunte su dati e concorrenza

Firmato un accordo tra AGCM e Garante Privacy per rispondere con un fronte comune ai nuovi rischi digitali, dagli abusi di posizione dominante alla profilazione illecita. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Antitrust e Garante privacy uniscono le forze, potranno condurre indagini congiunte su dati e concorrenza

