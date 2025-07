Antenna del 5G accanto all’oratorio | La salute vale più di 12mila euro

Un ripetitore del 5G, alto 30 metri, vicino alle case e a un oratorio? I residenti dicono "no". E oggi alle 20 il tema verrà discusso nell’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva. Torna sotto i riflettori una questione che da settimane infiamma il dibattito a Paullo, dove il Comune è intenzionato a concedere ad Iliad, per l’installazione di un’antenna telefonica, un’area di via Gagarin, poco lontano da un complesso abitativo e un oratorio. In cambio dell’utilizzo del sito, l’operatore verserebbe al Municipio un affitto di 12mila euro all’anno. "È questo il prezzo della nostra salute?", chiede una cittadina, Caterina Ligato, che abita in via Gagarin coi genitori anziani e un figlio di 11 anni e ha promosso una raccolta di firme, su change. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Antenna del 5G accanto all’oratorio: "La salute vale più di 12mila euro"

In questa notizia si parla di: oratorio - antenna - 12mila - euro

L'antenna 5G all'oratorio? Il caso finisce in Consiglio - Per ottenere informazioni sui rischi per la salute provocati dalle emissioni, i cittadini hanno formato un comitato

Antenna del 5G accanto all’oratorio: La salute vale più di 12mila euro; Sos dei cittadini:: No all’antenna vicino ai bimbi; Fatou, la bambina annegata in piscina con il Cre, raccolti 12 mila euro in un giorno per riportarla in Senegal.

Antenna del 5G accanto all’oratorio: "La salute vale più di 12mila euro" - A San Giuliano un gruppo di cittadini si è a lungo (ma inutilmente) battuto contro il posizionamento di un ... Scrive ilgiorno.it

L'antenna 5G all'oratorio? Il caso finisce in Consiglio - Avevano contestato l'installazione di un'antenna 5G nel cortile dell'Oratorio San Carlo Borromeo a San Giuliano milanese. Da ilgiornale.it