Animali Delivero | cresce di oltre il 1300% domanda di pet food e prodotti correlati

(Adnkronos) – In occasione del Friends Day, Deliveroo evidenzia un trend in crescita nella domanda di prodotti per animali domestici. Cani, gatti e altri piccoli animali da compagnia sono sempre più presenti nella quotidianità delle famiglie italiane, anche nelle abitudini d’acquisto. A partire da aprile 2025, la collaborazione tra Deliveroo e Arcaplanet ha reso possibile . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: domanda - animali - delivero - cresce

Deliveroo e prodotti per animali, cambiano le abitudini di spesa degli italiani. «La domanda cresce del1300%»; Consegne a domicilio, Deliveroo: boom di ordini per cibo e articoli per cani e gatti; DELIVEROO E ARCAPLANET: LA PRIMA PARTNERSHIP NEL FOOD DELIVERY DEL MONDO PET.

Consegne a domicilio, Deliveroo: boom di ordini per cibo e articoli per cani e gatti - A partire da aprile 2025, complice la collaborazione con Arcaplanet, è stato possibile ordinare cibo e articoli per animali tramite la piattaforma, con un servizio attivo in 373 città italiane ... Segnala corriere.it

Deliveroo, cresce di oltre il 1300% la domanda di prodotti per animali domestici - Deliveroo evidenzia un trend in crescita nella domanda di prodotti per animali domestici. affaritaliani.it scrive