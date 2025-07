Angi | Crimini e Bugie la storia vera dietro alla docu-serie Netflix

Nel 2008, la morte di una stilista in un appartamento di Barcellona avrebbe rivelato uno dei crimini più atroci e inquietanti della recente storia spagnola. L’autore? Una donna che si nascondeva dietro falsi nomi, inventava identità e aveva una straordinaria capacità di manipolare gli altri. Questa è la storia di María Ángeles Molina, conosciuta semplicemente come Angi, protagonista di Angi: Crimini e Bugie, una docu-serie disponibile su Netflix. In due episodi, il regista Carlos Agulló si addentra in un caso che ha sconvolto il Paese: l’omicidio di Ana Páez, una donna che Molina non solo ha ucciso, ma ha anche sfruttato per sostenere una frode che prevedeva false identità , polizze sulla vita e una serie di bugie tanto complesse quanto crudeli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it