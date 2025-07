ANDROID PeaSyo v1.51 | Novità e Miglioramenti per lo Streaming PS4 5 su Android

PeaSyo (conosciuto anche come Pixiu ) è un’applicazione di streaming per PS4 e PS5 su dispositivi Android che offre funzionalità avanzate come il risveglio da remoto, mappatura dei pulsanti, vibrazione del controller e molto altro. Con PeaSyo, puoi giocare alla tua PlayStation ovunque ti trovi, utilizzando smartphone, tablet o dispositivi portatili. Disclaimer: PeaSyo non è affiliato a Sony o PlayStation. Tutti i diritti e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nota importante: PeaSyo è compatibile solo con PS4 con firmware 8.00 o superiore. Novità nella versione 1.5.1. L’ultimo aggiornamento introduce diverse correzioni e miglioramenti: Supporto per touchpad simmetrico (Impostazioni > Schermo > Tipo touchpad > Dual) Risolto il malfunzionamento dei trigger analogici nel protocollo DS4 Descrizione modificata per i trigger digitali Risolto un problema con il clic dei pulsanti virtuali Funzionalità Principali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

