. Tutte le novit√†. La pista¬†Andre per la Juve¬†subisce una frenata decisa. Secondo quanto riportato da¬† Tuttosport, il Wolverhampton ha deciso di interrompere ogni tipo di discorso con la dirigenza bianconera riguardo al centrocampista brasiliano classe 2001. Una decisione netta, dettata anche dalla valutazione fissata dal club inglese, che per il suo giocatore chiede non meno di¬† 50 milioni di euro. Il centrocampista, arrivato al Wolverhampton nel 2023 dal Fluminense per circa 25 milioni, √® reduce da una stagione positiva in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - André Juve: interrotti i contatti con il Wolverhampton! Cosa c’è dietro questa inversione di marcia e cosa succede ora