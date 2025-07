Anas si aggiudica il bando per la Variante alla Statale 12 | Ruspe in azione a luglio 2026

Nuovo importante step che, di fatto, dĂ il via alla realizzazione della Variante alla Statale 12, la nuova strada extraurbana secondaria di 14,5 chilometri che collegherĂ Verona Sud a Isola della Scala, ciò grazie all’aggiudicazione, da parte di Anas, del bando di gara per l’affidamento della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

