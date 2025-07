Amundi nel Q2 2025 afflussi a €20,4 mld e asset record a €2,27 trilioni; Baudson | Rimpatrio e diversificazione in crescita

Il gestore patrimoniale francese beneficia di forti flussi su fondi passivi e attivi; effetto mercato positivo, ma utile a €334 mln in calo del 4,5% per la tassa straordinaria sulle grandi imprese in Francia Amundi ha registrato afflussi netti ben oltre le previsioni nel secondo trimestre del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Amundi, nel Q2 2025 afflussi a €20,4 mld e asset record a €2,27 trilioni; Baudson: “Rimpatrio e diversificazione in crescita”

In questa notizia si parla di: amundi - afflussi - asset - record

Amundi supera le previsioni con afflussi record nel secondo trimestre: cresce l'interesse per gli asset europei; Slide di Amundi Q2 2025: Afflussi record guidano solide performance nel primo semestre; Amundi: asset in gestione record con +5,2% I sem, utili II trim a 715 mln.

Amundi: asset in gestione record con +5,2% I sem, utili II trim a 715 mln - Utili piu' che raddoppiati nel secondo trimestre per il gigante delle gestioni patrimoniali Amundi ... Segnala ilsole24ore.com

Amundi: a gennaio 26,9 miliardi di afflussi in Etf europei. Record ... - Secondo l'analisi dell'asset manager anche le allocazioni in Etf globali sono state in linea con questa tendenza, avendo raccolto 68,2 miliardi. milanofinanza.it scrive