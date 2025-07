Un esposto alla procura affinchè vengano svolti ulteriori accertamenti sulla gestione dei fondi aMo, ma anche la richiesta di commissariamento della stessa Agenzia per la Mobilità . E’ quanto invoca Forza Italia i cui esponenti regionali e locali, ieri, hanno incontrato la stampa al fine di presentare quelle che, a loro dire, sono diverse criticità rilevate nella conduzione della società , dalla gestione della ’cassa’ al noto viaggio in Brasile a cui prese parte l’ex Amministratore unico Stefano Reggianini. Secondo Forza Italia, sarebbe stata più volte violata la disciplina del piano anticorruzione gestendo i fondi in contanti o attraverso pagamenti con pos e non tramite bonifici, "come invece previsto dallo stesso regolamento interno di aMo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ammanco, nuovo esposto. Prelievi sotto la lente di FI: "Amo va commissariata"