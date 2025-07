Ambulanza tarda e una 12enne muore pm apre indagine

Ha atteso due ore l'arrivo dell'ambulanza per essere trasferita dall'ospedale di Soverato a quello di Catanzaro ed è morta poco dopo il ricovero. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare eventuali responsabilità mediche in relazione al decesso di una bambina di 12 anni, Carlotta La Croce, di Amaroni, avvenuto il 26 luglio. Il pm, Francesca Del Cogliano, ha già affidato l'incarico al medico legale, Isabella Aquila, per l'esecuzione dell'autopsia che avverrà domani alle 10. Sarà presente anche il consulente di parte, Katiuscia Bisogni, nominato dai familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ambulanza tarda e una 12enne muore, pm apre indagine

