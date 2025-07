Altro che Trump | è la Cina il vero daziatore dell’Europa ma la sinistra continua a sbagliare bersaglio

In Europa c’è una malattia che si chiama antiamericanismo selettivo. Si scatena ogniqualvolta un presidente repubblicano tocca il commercio o alza un sopracciglio, ma si tace — o si balbetta — di fronte all’ aggressivitĂ economica sistemica della Cina. La prospettiva dei nuovi dazi americani sull’Unione europea ha immediatamente innescato commenti indignati, titoli urlati e il solito riflesso pavloviano di una sinistra europea che, quando vede Trump, perde il senso della realtĂ . Peccato che, a ben guardare, il vero protezionismo punitivo non arrivi da Oltreoceano, ma da oltre la Muraglia. Sefcovic: “La lista dei problemi con la Cina si allunga, non si accorcia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che Trump: è la Cina il vero “daziatore” dell’Europa, ma la sinistra continua a sbagliare bersaglio

