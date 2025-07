Altro che precari o edilizia scolastica il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie private del comparto

Duecentosessanta milioni di euro. È questa la cifra stanziata dal governo Meloni per la scuola. Ma non per stabilizzare gli oltre 200mila docenti precari, assumere insegnanti di sostegno o mettere in sicurezza edifici fatiscenti. Bensì per acquistare polizze sanitarie integrative private, a carico dello Stato, destinate a circa un milione di lavoratori del comparto scolastico. “Le prestazioni previste nella polizza saranno definite d’intesa con i sindacati, come previsto dalla legge, e copriranno circa un milione di lavoratori ”, spiegano dal ministero dell’Istruzione e del Merito. “L’assegnazione dei fondi avverrà tramite una gara europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Altro che precari o edilizia scolastica, il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie private del comparto

In questa notizia si parla di: precari - governo - milioni - euro

Carta del Docente, bonus esteso anche ai precari anche per il 2025-2026. Si cambia sulle modalità di rendicontazione delle spese. EMENDAMENTO del governo al Dl Scuola - Importanti novità in arrivo per la Carta del docente: anche per l'anno scolastico 2025-2026, il bonus sarà riconosciuto anche ai docenti con contratto a tempo determinato.

Le storie dei precari dell’Università in piazza contro il dl Valditara: “Il governo smantella gli atenei pubblici” - Nel giorno in cui alla Camera dei deputati viene votato il decreto Valditara, i precari della ricerca scendono in piazza per dire no all’ emendamento Occhiuto-Cattaneo che riforma il mondo della ricerca.

Ricercatori in piazza contro i nuovi contratti voluti dal governo: “Colpo di mano, rallentano la stabilizzazione dei precari” - Mentre alla Camera è in votazione la conversione del decreto Pnrr e Scuola in cui è stato infilato l’emendamento Occhiuto-Cattaneo, il mondo accademico scende in piazza contro quel provvedimento, che reintroduce due nuove figure contrattuali nel settore universitario: l’ Incarico post-doc e quello di ricerca.

Ho firmato il decreto che assegna 130 milioni di euro di risorse residue del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) per il potenziamento e la realizzazione di nuovi laboratori didattici altamente innovativ Vai su Facebook

Altro che precari o edilizia scolastica, il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie…; Il dl Università fa felici gli educatori, ma non i ricercatori del CNR: «Dal governo solo promesse»; È emergenza lavoro povero ma per il governo è tutto ok.

Altro che precari o edilizia scolastica, il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie private del comparto - È questa la cifra stanziata dal governo Meloni per la scuola. Riporta ilfattoquotidiano.it

Il dl Università fa felici gli educatori, ma non i ricercatori del CNR: «Dal governo solo promesse» - Via libera di Palazzo Madama al decreto che prevede 160 milioni per la ricerca (Pd: «ricollocazione di altri fondi»), una revisione dei requisiti per la professione di educatore dell’infanzia (rischia ... Come scrive editorialedomani.it