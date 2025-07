Alternativa popolare Romagnoli completa il tour tra Europa e Usa in vista dei Comites 2026

Dal 15 al 28 luglio, Massimo Romagnoli – responsabile del dipartimento Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare e Presidente della V Commissione CGIE (Sistema Italia e Made in Italy) – ha condotto un intenso Tour Internazionale per incontrare le comunità italiane all’estero. L’obiettivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

