Almaviva Contact non c’è l’accordo I sindacati dicono no all’incentivo dell’esodo proposto dall’azienda A rischio oltre 400 lavoratori

Si è conclusa con un mancato accordo la procedura Almaviva Contact al tavolo di oggi – lunedì 28 luglio – al ministero del Lavoro. Lo rende noto la societĂ : «L’ulteriore disponibilitĂ dell’azienda, in caso di esito positivo della procedura che si chiudeva con l’incontro di oggi, a destinare ai lavoratori, attraverso lo strumento dell’incentivo all’esodo, l’ammontare di circa quattro milioni di euro per accompagnare l’indennitĂ Naspi non è stata accolta dalle organizzazioni sindacali. La vertenza riguarda 487 lavoratori in Italia, 388 dei quali a Palermo e Catania». La societĂ , ex leader dei call center, aveva giĂ chiuso alla proroga della cassa integrazione. 🔗 Leggi su Open.online

