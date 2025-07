Prosegue l’attivitĂ di controllo e contrasto all’illegalitĂ sul territorio comunale, con un nuovo intervento. "Alle prime ore dell’alba, vi è stato un intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale che ha permesso lo sgombero di un alloggio occupato abusivamente a Penzale ". E’ lo stesso sindaco Edoardo Accorsi a darne la notizia. Un’operazione che è stata fatta alle 7.30 di ieri e che per un’ora circa ha visto impegnate le forze dell’ordine sulla via principale del quartiere. "Un’azione mirata e condivisa che nasce dall’ascolto della cittadinanza – ha proseguito il sindaco Accorsi –, le segnalazioni dei residenti sono state ascoltate, prese in carico, considerate e si sono rivelate molto importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggio abusivo sgomberato a Penzale