Allenamento Juve | palestra e forza al mattino pallone nel pomeriggio Cosa è successo alla Continassa il report ufficiale della sessione odierna

Altra giornata di doppia seduta per i bianconeri, che continuano la preparazione pre stagionale, e che da sabato, dopo l'amichevole del mattino con la Reggiana al Training Center, si trasferiranno in Germania, come lo scorso anno a Herzogenaurach, per proseguire il lavoro. Questa mattina la seduta si è svolta in palestra, dedicata quindi alla forza.

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Infortunio Cambiaso: buone notizie a metà per l’esterno bianconero. Cosa filtra sulle sue condizioni a cinque giorni da Juve Udinese - di Marco Baridon Infortunio Cambiaso: aggiornamenti dal JTC dopo la sessione odierna d’allenamento. Cosa filtra sulle condizioni dell’esterno a cinque giorni da Juve Udinese.

Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore: novità a tre giorni da Juve Udinese. Cosa filtra - di Marco Baridon Infortunio Gatti, gli ultimi aggiornamenti sul recupero. Come sta il difensore dopo l’ingresso in campo contro la Lazio.

Juventus, doppia sessione tra palestra e campo. Domani giorno di riposo - Nel pomeriggio, la squadra è tornata in campo per una seconda seduta, questa volta incentrata su tecnica individuale e possesso palla. ilbianconero.com scrive