Allarme West Nile a Milano | città e hinterland nella lista nera delle donazioni di sangue

Paura a Milano e nel resto della Lombardia per il virus West Nile. Tra il 9 e l'11 luglio sono state registrate quattro infezioni tra le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova unicamente tra zanzare e animali, mentre nessun caso umano è stato evidenziato. Peggiore la situazione tra Lazio e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Niente panico, nessun allarme, West Nile è in Italia da anni, e probabilmente per anni resterà , ma i numeri delle infezioni e dei decessi oggi non sono tali da preoccupare. Anche perché adesso siamo in grado di prevedere con elevata precisione – grazie a un

Allarme West Nile in Lombardia, limitate le donazioni di sangue in 6 province (tra cui Milano): come si trasmette - Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese tra le 31 province italiane con restrizioni per il virus trasmesso dalle zanzare comuni. Segnala ilgiorno.it

West Nile, scatta l’allerta: donazioni di sangue bloccate in 31 province italiane - Il virus torna a far paura, il Centro nazionale sangue pubblica la mappa rossa ... Si legge su cronachedellacampania.it