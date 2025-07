Allarme Dengue in Italia uomo isolato in casa! Cosa sta succedendo

Il caso di Dengue a Schio, in provincia di Vicenza, ha messo in allarme le autoritĂ sanitarie e ha immediatamente innescato una serie di misure preventive. Un uomo è risultato positivo al virus, fortunatamente in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare. Questa situazione ha portato a una disinfestazione a tappeto nell’area circostante la sua abitazione, dimostrando la prontezza e l’efficacia delle procedure di contenimento. Scatta l’allarme: un caso di Dengue e la risposta immediata delle autoritĂ sanitarie. La notizia ha generato una rapida reazione. Un uomo si è ritrovato in isolamento domiciliare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme Dengue in Italia, uomo isolato in casa! Cosa sta succedendo

