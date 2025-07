È sempre maggiore l’attenzione che la Misericordia di Montecatini Terme dedica, grazie ai suoi volontari, al territorio e alle persone più fragili. Un lavoro indispensabile per la comunità , una rete di sostegno attenta a tutte le esigenze, soprattutto delle persone che si trovano in difficoltà . L’attenzione particolare che la Misericordia di Montecatini Terme mette quotidianamente in campo richiede, spesso, mezzi e uomini adeguati e che non può essere improvvisata ma, professionalmente, pianificata ed organizzata, utilizzando anche nuovi mezzi e nuove tecnologie, per rimanere al passo con i tempi e con le nuove esigenze della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Misericordia un nuovo mezzo per le assistenze