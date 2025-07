alla canonica di triuggio jazz dei caraibi e politica con le ballate di tom waits

Dal jazz tinto di Caraibi e Sudamerica ai blues di vite scalcagnate e malinconiche delle ballate di Tom Waits, passando per la canzone d’autore e il rock di nuovi artisti del panorama italiano, fino alle versioni più energiche del folk. Cinque giorni di concerti sotto le stelle, affiancati da buon cibo con piatti tipici della tradizione brianzola e specialità regionali, dibattiti, presentazioni di libri e mostre. Proseguiranno per tutta la settimana, fino al weekend, gli appuntamenti musicali e gli eventi della Festa dell’Unità di Triuggio, in corso negli spazi di via Taverna a Canonica. Gli amplificatori del palco nel bosco si accenderanno domani alle 22 per l’esibizione del Magga Trio Jazz, terzetto di strumentisti che propone un’interpretazione del jazz afro-cubano aperta alla contaminazione globale, un sentiero da seguire nella complessità in cui siamo tutti immersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

