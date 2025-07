Alice Campello la dedica ai gemelli per il compleanno | L’emozione più grande

(Adnkronos) – "Siete l'emozione piĂą grande mai provata", così Alice Campello celebra sui social il compleanno dei gemelli Alessandro e Leonardo, nati dall'amore con Alvaro Morata. Con un lungo post condiviso su Instagram, la modella e influencer festeggia il loro settimo compleanno a corredo di alcuni scatti che ritraggono la famiglia al completo.  "Ai nostri . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: alice - campello - compleanno - emozione

Alice Campello, le foto di famiglia e il sospetto dei fan: “Manina sul pancino”, la sua risposta - Alice Campello ha vissuto un 2024 piuttosto complicato, fatto di momenti alti ma anche di profonde crisi, come quella che ha colpito il suo matrimonio con il calciatore Alvaro Morata entrato in un momento così grave da aver portato la coppia a decidere di separarsi.

Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta - Un post veloce, poche parole, ma cariche di significato. Alice Campello ha scelto di raccontare ai suoi follower l’imprevisto che ha sconvolto il suo viaggio negli Stati Uniti: un’ operazione d’urgenza a New York, la convalescenza, la fatica nel camminare e una sedia a rotelle che l’ha aiutata a prendere aria.

Operazione segreta per Alice Campello: il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle - L'influencer si è sfogata sui social network, denunciando quanto accaduto mentre si trovava a New York per un delicato intervento chirurgico

La dedica commovente di Alice Campello e l'amore ritrovato con Morata Vai su Facebook

Alice Campello, la dolce dedica per i gemelli Leonardo e Alessandro; Alice Campello, la tenera dedica per il compleanno dei gemelli: «Il desiderio più grande mai realizzato»; Alice Campello, la dedica ai suoi gemellini Leonardo e Alessandro per il sesto compleanno.

Alice Campello, la tenera dedica per il compleanno dei gemelli: «Il desiderio più grande mai realizzato» - Dopo otto anni insieme, un matrimonio e quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello annunciano la separazione nell’agosto 2024. Riporta ilgazzettino.it

Alice Campello, la dedica (commovente) per il compleanno dei gemelli: «Desiderio più grande mai realizzato». Chiara Ferragni commenta così - Dopo otto anni insieme, un matrimonio e quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello annunciano la separazione nell’agosto 2024. Secondo msn.com