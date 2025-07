Algorithm Soccer | il software di Sundas che fa impazzire gli Usa

“L'Algorithm Soccer è un software ad intelligenza artificiale inventato in Italia nel 2015, venduto poi negli Stati Uniti nel 2021 per 8 milioni di dollari. L'intelligenza artificiale va a creare uno score del calciatore sulla base delle partite che vengono analizzate dalla societĂ di data analisi eo match analyst. Cosi facendo, si vanno ad analizzare i dati metric del calciatore quando disputa una partita per esempio i duelli aerei e il controllo palla. Dopo analizzati tutti i valori dagli Stati Uniti arrivano i report, una volta valutati sappiamo dove andare a lavorare su ogni singolo giocatore che grazie ai propri allenatori mettono in pratica il lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Algorithm Soccer: il software di Sundas che fa impazzire gli Usa

Soccer Algorithm: The App that Evaluates Players’ Potential and Has ... - American football), Sundas’ algorithm is now expanding into other major sports, including American football, basketball, rugby, hockey, and tennis. Secondo theglobeandmail.com