Milano – Alessandro Pippa, brillante studente bolzanino di 23 anni, ha scritto una pagina notevole nella storia accademica italiana conseguendo due lauree magistrali nella stessa giornata presso il Politecnico di Milano. Il giovane ingegnere si è laureato in Ingegneria Meccanica con 95110 e in Ingegneria Gestionale con 96110, sostenendo le discussioni delle tesi rispettivamente al mattino e al pomeriggio. Il percorso di Pippa è iniziato a Bolzano, dove ha conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti (110110), per poi trasferirsi al prestigioso ateneo milanese. La sua strategia di studio si è basata su “quantità e velocità di preparazione degli esami”, come lui stesso ha dichiarato, arrivando a sostenere con successo fino a sette esami in un singolo appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alessandro prende due lauree in un giorno al Politecnico: "Studio 18 ore al giorno. Ho inventato un elicottero pieghevole e una bici-zaino"