Alcaraz e Sinner? Sono battibili ma a due condizioni | la strana teoria di Fritz ancora da dimostrare in campo

Taylor Fritz insiste: “Nelle giuste condizioni, come ad esempio un campo abbastanza veloce, sento che sia Alcaraz che Sinner sono battibili “. Il numero quattro del ranking Atp – sicuramente tra i piĂą competitivi dopo i due fenomeni che stanno dominando la scena – continua a sostenere di poter sconfiggere entrambi. “Onestamente entrambi sono molto superiori rispetto agli avversari – afferma Fritz – ma nel tennis basta una giornata no e tutto si ribalta. Se Sinner gioca al massimo, c’è poco da fare, ma se non gioca il suo miglior tennis, allora credo che anche lui sia battibile”. Lo stesso tennista americano giorni fa aveva criticato il calendario Atp e “giustificato” Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alcaraz e Sinner? Sono battibili, ma a due condizioni”: la strana teoria di Fritz, ancora da dimostrare in campo

