Alberi da abbatttere | cos' è il modello Padova con modifiche a cui la giunta si ispira

Otto lecci e tre pini in zona Brignole, ma anche pi√Ļ a ponente, a Cornigliano, altri cinque alberi da abbattere. E a Genova si scatena una nuova ondata di polemiche.¬†La giunta nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler perseguire il ‚Äėmodello Padova‚Äô per la gestione del verde pubblico, ma cos'√®. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: alberi - modello - padova - giunta

Il vero modello green di Sala e Boeri: una valanga di soldi per alberi morti - Il flop di Forestami racconta il sistema meneghino. La Fondazione incassava 5 milioni per piantare verde, con obiettivi sbandierati (3 milioni di arbusti), ma non rendicontati.

Provincia di Padova Vai su Facebook

Alberi da abbatttere: cos'√® il modello Padova (con modifiche) a cui la giunta si ispira; Alberi da tagliare: protestano gli ambientalisti, la giunta pensa al 'modello Padova'; Taglio alberi a Brignole, Coppola: ¬ęIn sintonia con le associazioni ambientaliste. In arrivo il ‚Äúmodello Padova‚ÄĚ e modifiche al Regolamento del verde urbano¬Ľ.

Alberi tagliati, Coppola lancia il modello Padova: ‚ÄúComprendo gli ambientalisti, sì alle perizie indipendenti‚ÄĚ - L'assessora al Verde: "Allo studio un protocollo, alcuni tagli inevitabili dopo anni di gestione al risparmio". Segnala msn.com

Assessore Bressa: «Monitoriamo la sicurezza degli alberi attraverso un ... - «Per garantire la sicurezza dei nostri alberi, utilizziamo anche una tecnologia al laser». Si legge su ilgazzettino.it