La situazione è allarmate. Dal 2 marzo Gaza è completamente isolata: non entrano alimenti, farmaci né aiuti umanitari. Le conseguenze dell’assedio sono devastanti. All’ospedale Al-Awda, il dottor Salha racconta che da circa 200 pazienti al giorno si è passati a oltre 2.000, in gran parte donne e bambini. La malnutrizione è diffusa, aumentano parti cesarei, aborti spontanei e neonati sottopeso. Le scorte sono esaurite, il personale sopravvive con un solo pasto al giorno e alcuni medici sono crollati per la fame durante i turni. È una vera emergenza umanitaria. Jamil Sawalmeh di ActionAid Palestina denuncia che gli aiuti previsti non bastano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Al-Awda in crisi: sanità al collasso nella Striscia di Gaza