AJ Styles, annunciato e poi presentatosi a Slammiversary Domenica scorsa, ha parlato del suo futuro con la sua vecchia compagnia. Mr TNA è intervenuto dopo il match di Leon Slater per congratularsi con quest’ultimo per la vittoria dell’ X-Division Championship. A giudicare dai fan, troppo poco per il suo ritorno in TNA a 12 anni dall’ultima volta. In una clip presente nel documentario “ Fade To Black “, documentario che parla di Slammiversary, Styles si esprime sul segmento che l’ha visto protagonista, ecco le sue parole: “Stasera, è stata la serata perfetta per me. È stata un opportunità per vedere i fan da vicino, una cosa che non faccio da veramente tanto tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles: “Un ultimo match in TNA? Non posso promettervelo”