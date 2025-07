Agosto Corcianese tutto pronto per la 61esima edizione

Dal 13 al 17 agosto il borgo di Corciano si trasforma in un palcoscenico diffuso dove arte, storia, musica e cultura si fondono in un’esperienza unica. La 61esima edizione dell’Agosto Corcianese, organizzata dall’associazione turistica Pro loco Corcianese in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: agosto - corcianese - 61esima - edizione

Agosto Corcianese, tutto pronto per la 61esima edizione; Estate di Corciano 2025: musica, borghi e comunità in festa; L’estate nei borghi di Corciano si accende tra musica, cultura e meraviglia diffusa.

Bologna Children's Book Fair, al via la 61esima edizione - Al via da oggi la 61esima edizione della Bologna Children’s Book Fair, l’appuntamento più importante per questo settore dell’editoria, uno dei pochi in crescita nel nostro paese. Lo riporta tg24.sky.it

Agosto corcianese - RaiNews - La festa prosegue oggi con il tradizionale concerto di campane, “L’Angelus”, in onore di Santa Maria Assunta, finché la giornata si concluderà con la “Cerimonia del Lume”, un’antica ... rainews.it scrive