Aggressione padre e figlio ebrei personale dell’autogrill testimone | Mai accaduta una cosa simile

Da quel primo grido "Palestina libera" seguito dal raccapricciante "qui non è Gaza, siamo in Italia, siamo a Milano, assassini", si è consumata la violenta aggressione a padre e figlio di sei anni di origine ebraica presso l'autogrill Villoresi Ovest in provincia di Milano. Un'aggressione che ben presto avrà un volto dei propri responsabili.

In questa notizia si parla di: aggressione - padre - figlio - autogrill

